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  3. 04 Temmuz 2017 23:45

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün sonunda nikah şahitliği yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 20. gününün sonunda partisinin Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç’in nikah töreninde şahitlik yaptı.

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