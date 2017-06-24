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  3. 24 Haziran 2017 19:45

Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 10. gününü tamamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı yürüyüşün 10. gününü tamamladı.

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Tünelde 3 araç birbirine girdi: 10 yaralı
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Şişlide helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu
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