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  3. 04 Mayıs 2017 00:20

Kılıçdaroğludan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağıyla ilgili, “Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı” dedi.

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