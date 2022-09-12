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  4. Kılıçdaroğlu'na, Bahçeli'yi kızdıracak slogan: ''Bozkurt Kemal''

Kılıçdaroğlu'na, Bahçeli'yi kızdıracak slogan: ''Bozkurt Kemal''

Ankara'da Ülkücülerin yer aldığı "Önce Türkiye Buluşması"na katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu etkinlikten ayrılırken salondan "Bozkurt Kemal" sloganları yükseldi.

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