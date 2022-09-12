Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'na, Bahçeli'yi kızdıracak slogan: ''Bozkurt Kemal'' Kılıçdaroğlu'na, Bahçeli'yi kızdıracak slogan: ''Bozkurt Kemal'' 12 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 00:25 Ankara'da Ülkücülerin yer aldığı "Önce Türkiye Buluşması"na katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu etkinlikten ayrılırken salondan "Bozkurt Kemal" sloganları yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631e523d222d7d4f7f569343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cem Yılmaz'dan kendisine ''soytarı'' diyenlere öyle bir yanıt verdi ki İstanbul'da kadın yolcuların fotoğraflarını çekerken böyle yakalandı Yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında bir ilk ''Hadise külodunu gösterdi'' dediler, ünlü isim böyle tepki gösterdi Marketinin çöpünden sebze toplayan kadın: ''Erdoğan utansın'' İstanbul'un lüks AVM'sinde çatışma: 6 yaralı var! Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Melike Çamlıoğlu ile sevgili olduğunu açıkladı Yunanistan Ege'de yine suçüstü yakalandı Çakma milliyetçi Suriyelielr'den İstanbul'da utandıran şov!