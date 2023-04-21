Kılıçdaroğlu'na bir saldırı girişimi daha!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir günde 2'nci saldırı... Mezarlıktaki sözlü saldırının ardından Kılıçdaroğlu'na bu sefer de Adıyaman'ın Samsat ilçesinde fiziksel saldırı girişiminde bulunuldu.

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