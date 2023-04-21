Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'na bir saldırı girişimi daha! Kılıçdaroğlu'na bir saldırı girişimi daha! 21 Nisan 2023 Cuma Saat: 23:30 Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir günde 2'nci saldırı... Mezarlıktaki sözlü saldırının ardından Kılıçdaroğlu'na bu sefer de Adıyaman'ın Samsat ilçesinde fiziksel saldırı girişiminde bulunuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6442f25e6a80ab079b1bf2d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir günde 2 kez saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'ndan tarihi çağrı Kabus gibi kaza kamerada: 12 araç birbirine girdi! Anadolu'nun sırrı burada gizli Rusya yanlışlıkla kendini bombaladı Hızlı ve Öfkeli 10 filminin Türkçe alt yazılı fragmanı Hızlı ve Öfkeli 10 filminin Türkçe dublajlı fragmanı İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu Adana'da sağanak ve dolu; yollar göle döndü Bir km'lik bayramlaşma kuyruğu kamerada