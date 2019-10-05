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  3. 05 Ekim 2019 14:35

Kılıçdaroğlu'na haber geldi, konuşmasına ara verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşma yaptığını öğrenince kendi konuşmasını yarıda kesti.

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