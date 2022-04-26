Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'ndan 1 dakika 16 saniyelik tarihi konuşma: ''Vatanı satanlarla kavga edeceğiz!'' Kılıçdaroğlu'ndan 1 dakika 16 saniyelik tarihi konuşma: ''Vatanı satanlarla kavga edeceğiz!'' 26 Nisan 2022 Salı Saat: 14:25 Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Ey saray, sesimi duyuyor musun?" diyerek başladığı sözlerini "Vatanı satanlarla kavga edeceğiz" diyerek sonlandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6267d6a5c5679e33dc65ce33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da soygun dehşeti! Kuyumcuyu vurup kaçtılar Baltalı dehşet kamerada! Polis komşusuna kabusu yaşattı Kağıt toplayıcısı kadınlar birbirine girdi İstanbul'un Teksas'ında akıl almaz hırsızlık: Gündüz dilendiler, gece çaldılar Afgan hırsız çetesi İstanbul'da iş başında! Eskiden balık tutulurdu, son halini gören isyan ediyor! Adana'da tefecilere şafak operasyonu Hesabındaki parayı görünce banka şubesine koştu Çılgın Türkler iş başında: Gebze'de üretildi İngiltere'ye ihraç ediliyor