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  4. Kılıçdaroğlu'ndan 1 dakika 16 saniyelik tarihi konuşma: ''Vatanı satanlarla kavga edeceğiz!''

Kılıçdaroğlu'ndan 1 dakika 16 saniyelik tarihi konuşma: ''Vatanı satanlarla kavga edeceğiz!''

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Ey saray, sesimi duyuyor musun?" diyerek başladığı sözlerini "Vatanı satanlarla kavga edeceğiz" diyerek sonlandırdı.

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