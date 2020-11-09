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  3. 09 Kasım 2020 18:20

Kılıçdaroğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın henüz resmiyete kavuşmayan istifasıyla ilgili olarak ''Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız'' dedi.

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