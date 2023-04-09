Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu’ndan bir video daha: ''Sana söz'' deyip yeni vaadini açıkladı Kılıçdaroğlu’ndan bir video daha: ''Sana söz'' deyip yeni vaadini açıkladı 09 Nisan 2023 Pazar Saat: 21:25 CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasının yeni videosunu yayınladı. Kılıçdaroğlu ''Sana söz'' deyip yeni vaadini açıkladı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64330310a07a8e78225d89c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR YSK Başkanı Yener: 26 parti milletvekili aday listesini teslim etti Belgeselleri aratmadı! Tuz Gölü'ne gelen flamingolar hayran bıraktı mersin_de_kokunu_kurutma_operasyonu_70_gozalti İstanbul'da dehşet! Metronun önüne atladı Dilenciler saç saça baş başa birbirine girdi Asrın felaketinde yıkılan binaların karot örnekleri ortaya çıktı 5 milyon kişi mağdur: Meslekleri yüzünden oy kullanamıyorlar! AK Parti'den çok konuşulacak Muharrem İnce açıklaması 9 yaşındaki kız çocuğunun katledildiği ev kundaklandı