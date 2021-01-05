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  3. 05 Ocak 2021 18:00

Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin "Erdoğan istediğini rektör olarak atayabiliyor. Tek koşulu var, partili olması lazım. Erdoğan'ın yanında durması onu alkışlaması lazım. Bilimsel özerkliğe hiç önem vermemesi lazım. Sadece görevi Erdoğan'ı ve arkadaşlarını alkışlamak. Bu niteliklere sahip olan kişiler rahatlıkla üniversitelere rektör olarak atanabilir"...

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