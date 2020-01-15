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  3. 15 Ocak 2020 14:00

Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler: ''Oyumuz düşük ama...''

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aksaray'da muhtarla buluştuğu toplantıda 'Oyumuz düşük ama size küsme gibi bir hakkımız da yok'dedi.

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