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  3. 18 Şubat 2021 08:45

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk dava

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendisine "terbiyesiz" diyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5 kuruşluk dava açıyor.

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