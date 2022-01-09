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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Çekinme ara''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulunarak "Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara" dedi.

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