Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Çekinme ara''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulunarak "Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara" dedi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61db1f651cf4972d7d69b7d3" allowfullscreen></iframe>