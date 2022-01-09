Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Çekinme ara'' Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Çekinme ara'' 09 Ocak 2022 Pazar Saat: 20:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulunarak "Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61db1f651cf4972d7d69b7d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 8'inci kattan düştü! Ölüme 10 metre kala mucizevi kurtuluş! Köpeğine saldıran sokak köpeğini böyle bıçakladı Bakan açıkladı: Doğal gaz yardımı için tarih belli oldu Yine okul yine dayak skandalı! Sınıfta tekme tokat dövdü Kur korumalı TL mevduat sisteminin fikir babası ortaya çıktı Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterini parçaladılar! MEB harekete geçti Gezi teknelerinin üzerine kaya düştü: 7 ölü Marmaris dolu yağışıyla beyaza büründü Yol isteyen ambulansa ''gebersin'' diye bağıran temizlik personeline soruşturma