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  3. 21 Ocak 2021 22:10

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a ''rastgele'' videosu

CHP lideri sosyal medyadan paylaştığı video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "rastgele" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca Esnaf Bakanlığı kurulmasını teklif etti.

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