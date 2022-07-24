Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı üzecek ''Bay Kemal'' kararı Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı üzecek ''Bay Kemal'' kararı 24 Temmuz 2022 Pazar Saat: 23:40 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın kendisine yönelik sürdürdüğü "Bay Kemal" eleştirilerine kendi lehine çevirmeyi başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ddae34277f7130de54d723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatların nedenini böyle açıkladı İmamdan skandal sözler: ''Sokaklar kasap dükkanı gibi, et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor'' İmamoğlu, "Nasıl bir tablo devraldık, ne yaptık?" diyerek İstanbul'daki projeleri paylaştı İstanbul semalarında da görülen ''cisimlerin'' altından Elon Musk çıktı Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: ''Tedavi olsun sonra muhatap olurum'' SGK uzmanı masadaki EYT formüllerini açıkladı Cinsel ilişki vaadiyle 350 bin euroluk gasp! Türkiye'nin cenneti ''Küçük Arabistan'' oldu! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor Antalya'da orman yangını