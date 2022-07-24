  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı üzecek ''Bay Kemal'' kararı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı üzecek ''Bay Kemal'' kararı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın kendisine yönelik sürdürdüğü "Bay Kemal" eleştirilerine kendi lehine çevirmeyi başardı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatların nedenini böyle açıkladı
İmamdan skandal sözler: ''Sokaklar kasap dükkanı gibi, et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor''
İmamoğlu, "Nasıl bir tablo devraldık, ne yaptık?" diyerek İstanbul'daki projeleri paylaştı
İstanbul semalarında da görülen ''cisimlerin'' altından Elon Musk çıktı
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: ''Tedavi olsun sonra muhatap olurum''
SGK uzmanı masadaki EYT formüllerini açıkladı
Cinsel ilişki vaadiyle 350 bin euroluk gasp!
Türkiye'nin cenneti ''Küçük Arabistan'' oldu! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Antalya'da orman yangını