Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı üzecek ''Bay Kemal'' kararı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın kendisine yönelik sürdürdüğü "Bay Kemal" eleştirilerine kendi lehine çevirmeyi başardı.

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