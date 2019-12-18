  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Aralık 2019 09:25

Kılıçdaroğlu'ndan Ethem Sancak hakkında olay sözler !

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV’de Tank Palet fabrikası tartışmalarında ismi ön plana çıkan iş insanı Ethem Sancak ile arasında geçen konuşmayı açıkladı.

Video Galeri
Sosyal medyada Hekimoğlu rüzgarı
Sosyal medyada Hekimoğlu rüzgarı
Video Galeri
En ünlü ''kedicik'' Tülay Kumaşçı ilk kez konuştu
En ünlü ''kedicik'' Tülay Kumaşçı ilk kez konuştu
Video Galeri
AVM'de vinç faciası: Ölü ve yaralılar var
AVM'de vinç faciası: Ölü ve yaralılar var
Video Galeri
Akılalmaz görüntüler ! Garson bebek sandalyesine çarpınca...
Akılalmaz görüntüler ! Garson bebek sandalyesine çarpınca...
Video Galeri
CHP'li vekil: ''Diyanet 306 milyon TL'yi kimlere aktardı ?''
CHP'li vekil: ''Diyanet 306 milyon TL'yi kimlere aktardı ?''
Video Galeri
TBMM'de CHP ile MHP arasında 15 Temmuz tartışması
TBMM'de CHP ile MHP arasında "15 Temmuz" tartışması
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM