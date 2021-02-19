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  3. 19 Şubat 2021 14:35

Kılıçdaroğlu'ndan Gara açıklaması: Fatura talimatı verene kesilmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesiyle ilgili ''Bu başarısızlığın faturasını talimatı verene çıkarması lazım'' dedi.

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