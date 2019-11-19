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  3. 19 Kasım 2019 22:15

Kılıçdaroğlu'ndan Hilal Kaplan'a: ''Sen gazeteci değilsin''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD'ye giden gazeteciler arasında yer alan Sabah muhabiri Hilal Kaplan'a "sen gazeteci değilsin" dedi.

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