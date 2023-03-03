Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi

Altılı Masa'nın dün gerçekleştirilen toplantısının ardından Kılıçdaroğlu, "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener" sözleriyle genel başkanlara teşekkür etti.

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