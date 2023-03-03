Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi 03 Mart 2023 Cuma Saat: 07:55 Güncelleme: 03 Mart 2023 Cuma 07:55 Altılı Masa'nın dün gerçekleştirilen toplantısının ardından Kılıçdaroğlu, "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener" sözleriyle genel başkanlara teşekkür etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64017db7560ce03644636353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asrın felaketinin yaşandığı ana dair yeni görüntü Gören ''hasar var ama yıkılmamış'' dedi ama korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı Akşener'den gece yarısı zirvesi sonrası ilk açıklama Deprem bölgesinde tedirginlik oluşturan görüntü Beşiktaş 120 yaşında... Depremden kaçanların adresi olacak! Bu ilimizde fay hattı yok Depremler sonrası şok iddia: Onlarca mezar kayıp! Son araştırmalar ortaya çıkardı... Denizin altından çok sayıda yeni fay çıktı Enkaz altındaki depremzededen küfür yiyen hemşire: ''Hiç bu kadar mutlu olmamıştım''