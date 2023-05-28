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  4. Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: ''İstifa yok, mücadeleye devam''

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: ''İstifa yok, mücadeleye devam''

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yaptı.

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