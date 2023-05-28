Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: ''İstifa yok, mücadeleye devam'' Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: ''İstifa yok, mücadeleye devam'' 28 Mayıs 2023 Pazar Saat: 21:55 Güncelleme: 28 Mayıs 2023 Pazar 21:55 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6473a3a5389cb067dc4fec43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı'nda tarihi balkon konuşması Cumhurbaşkanlığı'na kalpaklı Atatürk posteri asıldı YSK Başkanı Ahmet Yener: ''Sayın Erdoğan cumhurbaşkanı seçilmiştir'' Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'nu böyle ''ti''ye aldı Erdoğan'dan ilk açıklama: Bay Bay Bay Kemal Baba oğul Gökçeklerden İmamoğlu ve Yavaş'a videolu gönderme AK Parti balkon konuşmasına hazırlanıyor CHP'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık Erdoğan oy kullandıktan sonra para ve oyuncak dağıttı