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  4. Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş için flaş 2023 açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş için flaş 2023 açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın görevine devam etmelerini istiyorum" açıklaması yaptı.

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