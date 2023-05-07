Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na saldırı sonrası sağduyu çağrısı Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na saldırı sonrası sağduyu çağrısı 07 Mayıs 2023 Pazar Saat: 21:10 Güncelleme: 07 Mayıs 2023 Pazar 21:10 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Erzurum'da düzenlenen saldırının ardından yurttaşlara 'sağduyu' çağrısı yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6457e98dafca6b38f3415f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu isyan etti: ''Şu çocuğu polis koruyamadı'' Erdoğan'ın İstanbul mitinginde Murat Karayılan montajlı Kılıçdaroğlu videosu Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde büyük provokasyon! Yaralılar var İmamoğlu’ndan Erzurum Valisi'ne: ''Ağır mı konuşuyorum? Sen dua et ki ben böyle konuşuyorum'' Anamur'daki hortum evleri savaş alanına çevirdi Depremden 3 ay sonra Kahramanmaraş havadan görüntülendi İstanbul'da durdurulan taksiden cephanelik çıktı Erzican'da Sarıgül rüzgarı; vatandaş otobüsün önünü kesti 22. Vehbi Koç Ödülü Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu'na verildi