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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na saldırı sonrası sağduyu çağrısı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Erzurum'da düzenlenen saldırının ardından yurttaşlara 'sağduyu' çağrısı yaptı.

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