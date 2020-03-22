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  3. 22 Mart 2020 22:00

Kılıçdaroğlu'ndan kardeşi Fikriye Dalgıç'a son görev

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kanser tedavisi gören kız kardeşi dün hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu kardeşi Fikriye Dalgıç'ı Derince'de mezarlıkta son yolculuğuna uğurladı.

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