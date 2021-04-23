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  4. Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te ayakta alkışlanan '23 Nisan' konuşması!

Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te ayakta alkışlanan '23 Nisan' konuşması!

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu'nda konuşma gerçekleştirdi.

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