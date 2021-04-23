Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te ayakta alkışlanan '23 Nisan' konuşması! Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te ayakta alkışlanan '23 Nisan' konuşması! 23 Nisan 2021 Cuma Saat: 17:36 Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu'nda konuşma gerçekleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6082db55790ae3324543eff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tribünden atlayan köpek yarışı birinci bitirdi! Tribünden atlayan köpek yarışı birinci bitirdi! Yatak odasında yakaladığı gelini ve komşusunu öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı Zonguldak Valisi, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanları uyardı Salgının merkezi Hindistan'da ölüler sokaklarda yakılıyor 23 Nisan'da sahilleri turistler doldurdu! NASA, SpaceX ile uzaya 4 astronot gönderdi İstanbul'un gökdelenleri Türk bayraklarıyla donatıldı Sokak röportajında hem ağladı hem de ağlattı!