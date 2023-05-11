Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye davet Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye davet 11 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 07:40 Güncelleme: 11 Mayıs 2023 Perşembe 07:40 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye "Halil İbrahim soframız İnce'ye hep açıktır" dediğini ifade etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645c71b471da1a0f517745c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki çeken video Türkiye'nin gizemli mezarı... 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor Cübbeli Ahmet'ten 14 Mayıs propagandasına dahil oldu Kadir Çöpdemir ''değiştirelim be'' dedi sosyal medya yıkıldı Bakan Nebati'ye dolar ve et fiyatları soruldu, bakın o ne dedi ? Soma'daki madende yaşanan toprak kayması kameralarda Haaland'ın babası Şampiyonlar Ligi yarı finalinden ihraç edildi CHP seçim bürosunda yangın Şeyma Subaşı’nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı