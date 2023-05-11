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Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye davet

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye "Halil İbrahim soframız İnce'ye hep açıktır" dediğini ifade etti.

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