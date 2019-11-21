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  3. 21 Kasım 2019 12:30

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

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Kabe baskınının görüntüleri 40 yıl sonra ortaya çıktı
Kabe baskınının görüntüleri 40 yıl sonra ortaya çıktı
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Müge Anlı'nın 14 yaşında evlenen kadına tepkisi olay oldu
Müge Anlı'nın 14 yaşında evlenen kadına tepkisi olay oldu
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''Ölü'' yazan duvarın dibinde ölü bulundu
''Ölü'' yazan duvarın dibinde ölü bulundu
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Cinsel içerikli paylaşım yapan Ömür Gedik'ten açıklama
Cinsel içerikli paylaşım yapan Ömür Gedik'ten açıklama
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Acı olay evden kötü koku yayılınca ortaya çıktı
Acı olay evden kötü koku yayılınca ortaya çıktı
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Korkunç görüntü ! Genç kız 50 metrelik uçurumdan atladı
Korkunç görüntü ! Genç kız 50 metrelik uçurumdan atladı
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