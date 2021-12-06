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  4. Kılıçdaroğlu'ndan sözünü kesen AK Partili Çamlı'ya: ''Arkadaşlar Yeliz konuşuyor''

Kılıçdaroğlu'ndan sözünü kesen AK Partili Çamlı'ya: ''Arkadaşlar Yeliz konuşuyor''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmeleri hakkında konuştuğu sırada sözü kesilince ilginç anlar yaşandı.

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