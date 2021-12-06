Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'ndan sözünü kesen AK Partili Çamlı'ya: ''Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'' Kılıçdaroğlu'ndan sözünü kesen AK Partili Çamlı'ya: ''Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'' 06 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 21:25 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmeleri hakkında konuştuğu sırada sözü kesilince ilginç anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ae559d8889652f7e3929e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan hareket 2022 bütçe görüşmelerinde gergin anlar Enis Arıkan'dan İrem Derici'ye cevap: Lavaboya gitmiştim, idrar sanmayın... Kamyonetten firar eden koyunlar kamerada Erdoğan'a suikast girişimi haberini sunan spikerden olay gaf! İstanbul Metrosu'nda hamile kadın iğrenç taciz Canlı yayın kestiren soru: ''Katar'a para almaya mı geldiniz ?'' Bahçeli'den Müge Anlı'ya çok özel telefon Evde vahşet! Çocuğunu öldürdü, eşi ve diğer çocuğunu yaraladı