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  4. Kılıçdaroğlu'ndan ''Süleyman Soylu'' sorusuna yanıt: Değeri o kadar

Kılıçdaroğlu'ndan ''Süleyman Soylu'' sorusuna yanıt: Değeri o kadar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 10 kuruşluk tazminat davası açan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Neden 10 kuruşluk dava açtınız?'' sorusuna ''Değeri o kadar'' yanıtını verdi.

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