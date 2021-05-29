Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'ndan ''Süleyman Soylu'' sorusuna yanıt: Değeri o kadar Kılıçdaroğlu'ndan ''Süleyman Soylu'' sorusuna yanıt: Değeri o kadar 29 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 18:01 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 10 kuruşluk tazminat davası açan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Neden 10 kuruşluk dava açtınız?'' sorusuna ''Değeri o kadar'' yanıtını verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b2573b3efe0f31b64303c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü oyuncu İlker Aksum otomobiliyle takla attı Aygün Aydın yataktan Hakan Sabancı'ya seslendi: Keşke burada olsaydın Yolcu uçağında ''davetsiz misafir'' paniği Erdoğan'ın gözü önünde oldu! Atatürk'e lanet okudu Marmara Denizi'nde korkunç manzara Marmara Denizi'nde korkunç manzara - 2 Yer: İstanbul... Sokakları ''mavi su'' bastı, köpekler telef oldu Nesli tehlike altındaki canlı İstanbul'da ortaya çıktı Köprüden intihar edecekti, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı