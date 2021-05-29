Kılıçdaroğlu'ndan ''Süleyman Soylu'' sorusuna yanıt: Değeri o kadar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 10 kuruşluk tazminat davası açan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Neden 10 kuruşluk dava açtınız?'' sorusuna ''Değeri o kadar'' yanıtını verdi.

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