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  4. Kılıçdaroğlu'ndan ''Vatanını seven sandığa'' deyip Erdoğan'a demediğini bırakmadı

Kılıçdaroğlu'ndan ''Vatanını seven sandığa'' deyip Erdoğan'a demediğini bırakmadı

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, yeniden Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı soru yağmuruna tuttuğu videoyu Twitter hesabından "Vatanını seven sandığa gelsin" notuyla paylaştı.

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