Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'ndan ''Vatanını seven sandığa'' deyip Erdoğan'a demediğini bırakmadı Kılıçdaroğlu'ndan ''Vatanını seven sandığa'' deyip Erdoğan'a demediğini bırakmadı 24 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 12:20 Güncelleme: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:20 Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, yeniden Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı soru yağmuruna tuttuğu videoyu Twitter hesabından "Vatanını seven sandığa gelsin" notuyla paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646dd6dd90ad1d7bac3f2a67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yan bakma kavgası ölümle bitti! Öldüren kafa! Alacaklısının evine ses bombası attı! ''Tapulu arazim'' deyip, sokağa kaldırım döşedi Marmaray'da tekme tokat kavga Özdağ ile Kılıçdaroğlu anlaştı: İşte anlaşma protokolü İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı Depremde hasar gören milyonluk villalar için yıkım kararı Alkollü sürücü polisi canından bezdirdi İstanbul'da korkunç olay! Otomobille ezerek öldürdü