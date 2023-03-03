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Kılıçdaroğlu'ndan videolu açıklama: Bu saatten sonra değişmem

Partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını duyurmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan videolu bir açıklama geldi.

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