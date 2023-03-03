Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'ndan videolu açıklama: Bu saatten sonra değişmem Kılıçdaroğlu'ndan videolu açıklama: Bu saatten sonra değişmem 03 Mart 2023 Cuma Saat: 19:40 Partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını duyurmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan videolu bir açıklama geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640222f581774759633ab493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meral Akşener'in restinin perde arkası: İşte masada ipleri koparan o diyalog... Akşener'in resti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Akşener resti çekip İmamoğlu ve Yavaş'a birer tarihi çağrı yaptı Erdoğan açıkladı: ''Ovalardan dağlara dönüş başlıyor'' Afet bölgesinde enkaz tozu kabusu! Göz gözü görmüyor Depremlerin oluşturduğu 500 metrelik yarık uzaydan görüntülendi Afet bölgesinde çadırda EYT kuyruğu Hatay'da fırtına çıktı; çadırlar yıkıldı! Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş'a tarihi çağrı