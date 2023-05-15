  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım! Masaya vura vura konuştu

Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım! Masaya vura vura konuştu

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın.'' dedi. Seçimin ikinci tura kalmasının ardından video paylaşan Kılıçdaroğlu, ''Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim'' dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Meclise giren Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na destek
Selçuk Bayraktar'dan seçim sonrası ilk açıklama
Devlet hastanesinde yangın paniği
YSK Başkanı son oy oranlarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Birinci turda biteceğine inanıyoruz''
YSK Başkanı Yener son sonuçları açıkladı
6'lı Masa liderlerinden ortak açıklama: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması