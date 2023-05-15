Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım! Masaya vura vura konuştu

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın.'' dedi. Seçimin ikinci tura kalmasının ardından video paylaşan Kılıçdaroğlu, ''Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim'' dedi.

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