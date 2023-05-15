Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım! Masaya vura vura konuştu Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım! Masaya vura vura konuştu 15 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 16:40 Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın.'' dedi. Seçimin ikinci tura kalmasının ardından video paylaşan Kılıçdaroğlu, ''Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6462364c571e310eee5facc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meclise giren Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na destek Selçuk Bayraktar'dan seçim sonrası ilk açıklama Devlet hastanesinde yangın paniği YSK Başkanı son oy oranlarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Birinci turda biteceğine inanıyoruz'' YSK Başkanı Yener son sonuçları açıkladı 6'lı Masa liderlerinden ortak açıklama: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması