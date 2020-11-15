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  3. 15 Kasım 2020 15:50

Kılıçdaroğlu'ndan yeni anayasa iddialarına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Anayasanın toplumsal uzlaşmayla hazırlanması lazım. Bizim 4 partiyle bir araya gelip, oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok'' dedi.

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