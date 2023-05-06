Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Vaatlerini 9 maddede sıraladı Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Vaatlerini 9 maddede sıraladı 06 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 08:20 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Engelliler ve Aileleri'' notuyla paylaştığı videoda vaatlerini anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6455e3981fe62c517b027cb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milli elektrikli tren ziyarete açıldı Uzmanı açıkladı- 4,5 altındaki depremler olağan Aşiret düğününde takının hakkını verdiler! Gökten altın yağdı Ankara'da olaylı zirve! Rus ve Ukraynalı yetkililer birbirine girdi İstanbul'da otobana Gaffar Okan pankartı asıldı İstanbul'da gasp çetesine film gibi operasyon İstanbul'da yine bir ev sahibi kiracısına kabusu yaşattı AK Parti ve CHP grup başkanvekilleri birlikte türkü söyledi AK Partili Ensarioğlu'ndan Öcalan itirafı: ''Devlet sürekli görüşüyor''