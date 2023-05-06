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  4. Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Vaatlerini 9 maddede sıraladı

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Vaatlerini 9 maddede sıraladı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Engelliler ve Aileleri'' notuyla paylaştığı videoda vaatlerini anlattı.

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