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  3. 16 Haziran 2017 10:15

Kılıçdaroğlunun, Adalet Yürüyüşü 2inci gününde başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 2’inci gününde başladı.

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Kılıçdaroğlunun, Adalet Yürüyüşü 2inci gününde başladı
Kılıçdaroğlunun, Adalet Yürüyüşü 2inci gününde başladı