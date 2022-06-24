Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu 24 Haziran 2022 Cuma Saat: 08:25 CHP eski milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklayacağı tarihi duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b54ac14caa07291b3292e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş: ''Ekibimiz yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı'' Tuğçe Kazaz: ''Türkiye'nin sınırları yeniden çizilmeli'' Suriyeliler polisin üstüne yürüdü Gökyüzünde endişelendiren görüntü! Sebebi belli oldu Bu 7'nci vurgun! Milyonlarca TL ile sırra kadem bastı Mahalleli trafik magandasını yakalayıp aracını ters çevirip öldüresiye dövdü CHP'li vekiller Bakan Nebati'yi böyle karşıladı: ''Gözleri parlıyor'' Hastanedeki 7 milyonluk vurgunda pes dedirten savunma İtalyan genç Müslüman olup, Siirt'e yerleşti