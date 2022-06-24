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Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu

CHP eski milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklayacağı tarihi duyurdu.

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