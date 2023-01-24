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  4. Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'ya önereceği iki isim ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'ya önereceği iki isim ortaya çıktı

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili belirsizlik devam ederken gazeteci Şaban Sevinç, dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

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