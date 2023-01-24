Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'ya önereceği iki isim ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'ya önereceği iki isim ortaya çıktı 24 Ocak 2023 Salı Saat: 09:40 Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili belirsizlik devam ederken gazeteci Şaban Sevinç, dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63cf7d57a1511170e274e1e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı ''Gel bir konuşalım'' dediği kadını, kızının önünde başından vurdu İstanbul'da kilisede yangın! 2 kişi öldü İncirlik Üssü'nde yasak kalktı, esnafın yüzü güldü İstanbul'da cami avlusunda sevişme rezaleti! Yılmaz Güney’in annesinin yıllar önce kaydettiği video ortaya çıktı 600 km uzaktan gelip, depoları boşalttılar İzmir'de korkutan tespit: Zemin çökmesi ortaya çıktı! Burası Batman! Binlerce kişi sokağa dökülüp İsveç'i protesto etti