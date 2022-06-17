  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: ''Bu kısmı atlayalım isterseniz''

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: ''Bu kısmı atlayalım isterseniz''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Haziran 2017'de başlattığı Adalet Yürüyüşü ile ilgili konuşurken duygu dolu anlar yaşadı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
6 terörist daha etkisiz hale getirildi
İstanbul Adalet Sarayı'nda firari paniği
Cübbeli Ahmet: ''Burası laik bir ülke!''
''Kral çıplak demenin vaktidir'' diyen Arınç'a çok ağır sözler
2 paraşütçü havada çarpıştı
Ukrayna Rus helikopterini böyle vurdu
İstanbul'da küçük kız çocuğuna cinsel taciz
Yatta mezuniyet kutlaması yapan gençlerin videosu olay oldu
Bakanlık önünde ikinci kriz: ''Sağlık Bakanı gelmezse kendimi yakarım''