Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretinde, esnaf ''kırmızı halımız yok'' deyip yere ceket serdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabahın erken saatlerinde Ankara Hali'nde esnaf ziyareti yaptı. "Bizim kırmızı halımız yok" diyen bir esnaf, Kılıçdaroğlu'nun önüne ceketini serdi.

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