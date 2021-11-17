Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretinde, esnaf ''kırmızı halımız yok'' deyip yere ceket serdi Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretinde, esnaf ''kırmızı halımız yok'' deyip yere ceket serdi 17 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 10:41 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabahın erken saatlerinde Ankara Hali'nde esnaf ziyareti yaptı. "Bizim kırmızı halımız yok" diyen bir esnaf, Kılıçdaroğlu'nun önüne ceketini serdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6194b218b7a93118383f4333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'den EYT'de yaşanan kafa karışıklığına son noktayı koydu Türkiye günlerce Aleyna Tilki'nin bu ''cinsel istismar'' isyanını konuşacak ''Baharda referanduma gidiyoruz, iktidar şimdi de yarı başkanlık isteyecek'' İbresi 230 km'de takılı kaldı; 3 ölü, 3 de yaralı var! CHP'den Erdoğan'ı kendi sözleriyle eleştirdi Seren Serengil'den bomba Şeyma Subaşı yorumu: Bin tane adamın kucağında... Bahar Candan'dan bomba iddia: Gökhan Çıra biseksüel sanırım Yolculuk ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar ''Artık hepimizin korona ile yaşamayı öğrenmesi gerekiyor''