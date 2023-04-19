Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'nun ''Karlı kayın ormanı'' performansı gündem oldu Kılıçdaroğlu'nun ''Karlı kayın ormanı'' performansı gündem oldu 19 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 14:55 CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Karlı kayın ormanı" türküsünü seslendirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643fd6a94abbbb7e993d0e53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca... Sonu faciayla bitti Dört bacaklı doğdu, duyan onu görmeye koştu Vizontele filmi gibi... Araç sahibi hayatının şokunu yaşadı Minik çocuk kabusu yaşadı! Muharrem İnce'yi canlı yayında küplere bindiren soru: ''Saygısızlık bu'' Halk efsanesine defineci tahribatı Altay tankı için geri sayım başladı Oğuzhan Uğur, yayındaki kavganın görüntülerini paylaştı Kuzey Kore ilk casus uydusunu fırlatıyorKuzey Kore ilk casus uydusunu fırlatıyor