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  4. Kılıçdaroğlu'nun ''Karlı kayın ormanı'' performansı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun ''Karlı kayın ormanı'' performansı gündem oldu

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Karlı kayın ormanı" türküsünü seslendirdi.

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