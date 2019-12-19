  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Aralık 2019 16:15

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketli dakikalar

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti.

Video Galeri
Mersin'de ele geçirildi ! Değeri 2 milyon liradan fazla...
Mersin'de ele geçirildi ! Değeri 2 milyon liradan fazla...
Video Galeri
Sultangazi'de liselilerin kavgası kanlı bitti
Sultangazi'de liselilerin kavgası kanlı bitti
Video Galeri
Leyla cinayetinde sanık tahliye edildi
Leyla cinayetinde sanık tahliye edildi
Video Galeri
Adalar'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi
Adalar'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi
Video Galeri
Yangında mahsur kalan hamile kadın ip yardımıyla kurtarıldı
Yangında mahsur kalan hamile kadın ip yardımıyla kurtarıldı
Video Galeri
Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeninden hız denemesi
Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeninden hız denemesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM