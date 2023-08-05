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Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: Yaralılar var

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Erzincan'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza meydana geldi. Kazada 2'si gazeteci 4 kişi yaralandı.

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