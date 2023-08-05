Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: Yaralılar var Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: Yaralılar var 05 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 15:40 Güncelleme: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 15:40 Erzincan'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza meydana geldi. Kazada 2'si gazeteci 4 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ce4335992be04299637613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da 6 kişi gurbetçiye sopalarla saldırdı İstanbul'un plajları temiz çıktı İstanbul'da yol çöktü; 8 apartman boşaltıldı Kimse Mehmetçik'in merhametini tartışmasın: PKK'lı haine Mehmetçik yardım etti Doğal gaz borusu patladı; 1 yaralı 74 yaşındaki kadına taş ve sopalarla saldırdılar Turizm cennetinde karavanlara ''camdan tebliğ'' Heybeliada’da yangın! Dumanlar İstanbul'dan gözüküyor 40 TL'lik kavga mahalleyi sokağa döktü!