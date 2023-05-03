Kılıçdaroğlu'nun mutfağında Babacan vardı: ''Şampiyonlar Ligi hazır!''

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nun evinin mutfağında Türkiye ekonomisine dair bir video çekti.

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