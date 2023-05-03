Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'nun mutfağında Babacan vardı: ''Şampiyonlar Ligi hazır!'' Kılıçdaroğlu'nun mutfağında Babacan vardı: ''Şampiyonlar Ligi hazır!'' 03 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 07:15 Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nun evinin mutfağında Türkiye ekonomisine dair bir video çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6451dfd78828340fe402ce13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında genç kadına iğrenç taciz kamerada CHP'li Özgür Özel'in katıldığı canlı yayın yarıda kesildi İstanbul'da 860 bin TL'lik gasp saniye saniye kamerada Ümit Özdağ: ''Vatandaşlık verilen göçmenlerin oyuna talip değiliz'' Korkunç kaza! Tam 72 araç birbirine girdi Hatalı sollamanın bedeli ağır oldu; 3 motorlu birbirine girdi Köpeği göz göre göre ezdi yoluna devam etti Akıl almaz ''kiracı'' hırsızlığı! Pes! Vallahi de pes, billahi de pes! Çanakkale Boğazı'nda zehirli denizanası alarmı