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  3. 09 Temmuz 2017 17:45

Kılıçdaroğlunun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe miting alanına doğru gerçekleştirdiği tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi.

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Sancaktepede polisle gasp çetesi arasında silahlı çatışma
Sancaktepede polisle gasp çetesi arasında silahlı çatışma
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Hamburgu festival havasında temizlediler
Hamburgu festival havasında temizlediler
Video Galeri
Alman uçakları çekiliyor denilen İncirlikte hareketlilik
Alman uçakları çekiliyor denilen İncirlikte hareketlilik
Video Galeri
Şehit çocuğuna kırmızı plakalı sünnet aracı
Şehit çocuğuna kırmızı plakalı sünnet aracı
Video Galeri
Alevlerin ortasında kalan adam aşağı atladı
Alevlerin ortasında kalan adam aşağı atladı
Video Galeri
İlham Aliyev, Petrol Kongresi için İstanbulda
İlham Aliyev, Petrol Kongresi için İstanbulda