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Kılıçdaroğlu’nun yemek yediği restoran kapatıldı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kayseri’de toplantı yapıp yemek yediği Sinan Chef isimli restoran, yılbaşı öncesi 10 gün süreyle kapatıldı.

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