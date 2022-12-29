Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu’nun yemek yediği restoran kapatıldı Kılıçdaroğlu’nun yemek yediği restoran kapatıldı 29 Aralık 2022 Perşembe Saat: 19:40 Güncelleme: 29 Aralık 2022 Perşembe 19:40 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kayseri’de toplantı yapıp yemek yediği Sinan Chef isimli restoran, yılbaşı öncesi 10 gün süreyle kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63adc2fa4e691a4f71127693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR THY uçağında akıl almaz şaka! Uçak tahliye edildi Yabancı uyruklu kaçak canlı bomba çıktı! AK Partili milletvekilinden gazeteciye kamerlarına önünde fırça Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak AK Parti, Altılı Masa ve FETÖ iddiası Köprüdeki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı Güldür Güldür ekibinden Aleyna Tilki sürprizi Lisede skandal görüntüler: Sınıf arkadaşları işkence edip kameraya kaydetti Ümraniye’de, geri dönüşüm tesisinde patlama Skandal görüntüler: Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat