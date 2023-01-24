Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu'nun ''yeter'' yanıtları seçim klibi oldu Kılıçdaroğlu'nun ''yeter'' yanıtları seçim klibi oldu 24 Ocak 2023 Salı Saat: 23:00 Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı "yeter" çıkışları seçim klibi haline getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d038e064ca7424f01058a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu'nun ''yeter'' yanıtları seçim klibi oldu Bakan Nebati vergi yapılandırmasının detaylarını açıkladı Yenilenen Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi Yer: İstanbul... Fotoğraf geçen sene bugün çekildi! İstanbul'da polisin gözü önünde uyuşturucu ticareti Kılıçdaroğlu: Yargıya ve YSK'ya güvenmiyoruz, bu kadar net! İstanbul'da haraç çetesi dehşeti! Esnafa kabusu yaşattılar İstanbul'da kadınların kabusu olan çete kamerada Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciye azar!