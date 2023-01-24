  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kılıçdaroğlu'nun ''yeter'' yanıtları seçim klibi oldu

Kılıçdaroğlu'nun ''yeter'' yanıtları seçim klibi oldu

Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı "yeter" çıkışları seçim klibi haline getirildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kılıçdaroğlu'nun ''yeter'' yanıtları seçim klibi oldu
Bakan Nebati vergi yapılandırmasının detaylarını açıkladı
Yenilenen Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi
Yer: İstanbul... Fotoğraf geçen sene bugün çekildi!
İstanbul'da polisin gözü önünde uyuşturucu ticareti
Kılıçdaroğlu: Yargıya ve YSK'ya güvenmiyoruz, bu kadar net!
İstanbul'da haraç çetesi dehşeti! Esnafa kabusu yaşattılar
İstanbul'da kadınların kabusu olan çete kamerada
Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciye azar!