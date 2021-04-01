Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçlı, pompalı tüfekli kavgayı terlikle ayırmaya çalıştı Kılıçlı, pompalı tüfekli kavgayı terlikle ayırmaya çalıştı 01 Nisan 2021 Perşembe Saat: 19:05 İstanbul Esenyurt’ta akrabalar arasında çıkan kavgayı ayağından çıkardığı terlikle ayırmaya çalışan kadın kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6065ef5931987d68306d3283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'nin 1 Nisan videosuna cevap Özgür Özel'den ''Pişman ederim'' diyen Şentop'a cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''1 Nisan'' paylaşımı Kadıköy'deki Boğaziçi eylemine polis müdahalesi İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu İstanbul'da camiden müzik yayını skandalı TEM'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var! Borsada para batıran işçinin feci sonu! Liseli kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri şoke etti