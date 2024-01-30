Anasayfa Video Galeriler Gündem Kilise saldırganlarının gözaltı görüntüleri ortaya çıktı Kilise saldırganlarının gözaltı görüntüleri ortaya çıktı 30 Ocak 2024 Salı Saat: 16:25 Güncelleme: 30 Ocak 2024 Salı 16:25 İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde silahlı saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b8f8db548f93939b0a8403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dere taştı; sokakları su bastı HGS'de büyük kriz! Geçişler gözükmedi, cezalar katlandı Kural tanımaz motosiketlilere ceza yağdı 1.5 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 156 gözaltı AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı Denize kıyısı olmayan ilimizde devlet desteği ile balık çiftliği kurdu Kopya araç kiralama sitesiyle büyük vurgun Deprem bölgesindeki yıkılan duvarlara kadın eli değdi Turistik Doğu Ekspresi’nde sömestr heyecanı