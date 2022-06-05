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Kiliseye kanlı saldırı: En az 50 ölü var

Nijerya'da bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Ondo eyalatindeki silahlı saldırıda en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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