Anasayfa Video Galeriler Gündem Kiliseye kanlı saldırı: En az 50 ölü var Kiliseye kanlı saldırı: En az 50 ölü var 05 Haziran 2022 Pazar Saat: 23:35 Nijerya'da bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Ondo eyalatindeki silahlı saldırıda en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629d1387c870af34c81db8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine doktora şiddet! Polise yakalanan bir kamyon dolusu kaçak göçmen böyle kaçtı Düğünde sel felaketi! Sel düğün salonunu bastı 12 yaşındaki çocuktan benzin istasyonunda silahlı soygun Zafer Partisi lideri Özdağ'dan AK Parti iktidarına: ''Soygun düzeniniz yetmedi mi?'' Tacizci Afgan'dan polise ahlaksız teklif! ''Beni bırakın para vereyim'' Zamlara sinirlenen Mustafa Sarıgül, elindeki kolayı fırlattı Ali Koç çok sinirlendi! O sözleri sonrası ayakta alkışlandı: Beni ihraç edin İnce'den ''seçim gecesi neredeydin?'' sorusuna yanıt