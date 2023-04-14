Anasayfa Video Galeriler Gündem Kilis'te 6 katlı apartman çöktü! O anlar kamerada Kilis'te 6 katlı apartman çöktü! O anlar kamerada 14 Nisan 2023 Cuma Saat: 16:40 Güncelleme: 14 Nisan 2023 Cuma 16:40 Kilis'te depremde ağır hasar gören 6 katlı apartman çöktü. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643957cf90294b6c0f52b2c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremzede ailenin dünyası bu tebligatla bir kez daha başlarına yıkıldı Vücut geliştirme şampiyonu polisin taktığı kelepçeyi kırdı Kocaeli'de tehlikeli gerginlik! Çevik kuvvet ekipleri nöbette Trafikte öldüresiye yol verme kavgası kamerada Eşinin 180 bin TL’ye görüntüleri satın alıp çocuğunu kurtardı Bakan Bozdağ aday tanıtım toplantısında boş sandalyelere konuştu Bakan Nebati'den ''gözlerimdeki ışıltı'' sözlerini unutturan Togg açıklaması Küre Dağları Milli Parkı'nda yaban hayatı böyle görüntülendi Dikkat herkesin başına gelebilir! 385 bin TL'ye aldığı araca el konuldu