  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kilis'te 6 katlı apartman çöktü! O anlar kamerada

Kilis'te 6 katlı apartman çöktü! O anlar kamerada

Güncelleme:

Kilis'te depremde ağır hasar gören 6 katlı apartman çöktü. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Depremzede ailenin dünyası bu tebligatla bir kez daha başlarına yıkıldı
Vücut geliştirme şampiyonu polisin taktığı kelepçeyi kırdı
Kocaeli'de tehlikeli gerginlik! Çevik kuvvet ekipleri nöbette
Trafikte öldüresiye yol verme kavgası kamerada
Eşinin 180 bin TL’ye görüntüleri satın alıp çocuğunu kurtardı
Bakan Bozdağ aday tanıtım toplantısında boş sandalyelere konuştu
Bakan Nebati'den ''gözlerimdeki ışıltı'' sözlerini unutturan Togg açıklaması
Küre Dağları Milli Parkı'nda yaban hayatı böyle görüntülendi
Dikkat herkesin başına gelebilir! 385 bin TL'ye aldığı araca el konuldu