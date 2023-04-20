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'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği başladı

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Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili öncesinde trafik yoğunluğu başladı.

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