Anasayfa Video Galeriler Gündem 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği başladı 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği başladı 20 Nisan 2023 Perşembe Saat: 07:30 Güncelleme: 20 Nisan 2023 Perşembe 07:30 Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili öncesinde trafik yoğunluğu başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6440bfdd9e4c604e3e0ed833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş'tan AK Parti'ye Osman Öcalan resti: ''Yedek kuvvetleri bekliyoruz'' Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patlama Bodrum'da yine beyaz kum skandalı Kılıçdaroğlu'nun ''Karlı kayın ormanı'' performansı gündem oldu Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca... Sonu faciayla bitti Dört bacaklı doğdu, duyan onu görmeye koştu Vizontele filmi gibi... Araç sahibi hayatının şokunu yaşadı Minik çocuk kabusu yaşadı! Muharrem İnce'yi canlı yayında küplere bindiren soru: ''Saygısızlık bu''